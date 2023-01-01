بدء انطلاق النسخة الأولى من مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3

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تستعد دبي لاستقبال حدث استثنائي يجمع بين الابتكار والتكنولوجيا في قلب المدينة، حيث ينطلق غدًا “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3”.

ويُعد هذا المهرجان الأول من نوعه منصة عالمية تجمع أكثر من 100 دولة، لتبادل الأفكار واستكشاف آفاق جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي. في إطار رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز رائد للاقتصاد الرقمي، سيجمع المهرجان قادة الفكر والمبتكرين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ليشكلوا معًا مستقبلًا مشرقًا يعتمد على التكنولوجيا المتطورة.

ويستمر لمدة يومين في مدينة جميرا. يشارك في هذا الحدث أكثر من 100 دولة، ويهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

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انطلاق النسخة الأولى من “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3الصورةرؤية دبي المستقبليةيأتي تنظيم المهرجان في إطار رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، لتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي. يسعى المهرجان إلى تسليط الضوء على دور دبي في الابتكار والتكنولوجيا، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات.مشاركة عالمية واسعةمن المتوقع أن يستقطب المهرجان أكثر من 6,000 مشارك، بما في ذلك 500 مستثمر و100 جهة عارضة. كما يضم الحدث مجموعة من قادة القطاع والمبتكرين العالميين، بهدف استكشاف فرص الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية المستدامة.حوارات تكنولوجيا المستقبلتشمل أجندة المهرجان سلسلة من الحوارات التي يشارك فيها قادة التكنولوجيا والمستثمرون. تركز الموضوعات على تعزيز الابتكار ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الاقتصاد العالمي، مع تسليط الضوء على التوجهات التمويلية المستقبلية.مسابقة كأس العالم لتكنولوجيا المستقبلمن بين الفعاليات البارزة، ستُعقد مسابقة “كأس العالم لتكنولوجيا المستقبل”، التي تهدف إلى عرض الحلول المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي. ستشارك فيها شركات ناشئة رائدة، حيث ستحصل الفائزة على دعم في الحصول على الترخيص والتوجيه من خبراء القطاع.ويُعد “مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3” خطوة مهمة نحو تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، ويعكس التزام دبي بالابتكار والتكنولوجيا كعوامل رئيسية في تعزيز التنمية الاقتصادية.