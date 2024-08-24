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بدء انطلاق أهلا مدارس غداً.. والتموين تعلن عن توفير خدمات جديدة بالمعرض

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يبدأ معرض أهلا مدارس في استقبال جمهور المستهلكين اعتبارا من الغد ، الخميس الموافق 5 سبتمبر ، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري ، لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات العام الدراسي بتخفيض 30%.

وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استحداث خدمات جديدة داخل معرض أهلا مدارس هذا العام وتشمل ، خدمات البريد مع تقديم خصم 50% على الشحن البريدي، كذلك مشاركة بعض شركات المحمول، بالإضافة إلى شركات الحلول المالية

وتطرح معارض أهلاً مدارس سواء المعرض «الرئيسي» بالقاهرة والمعارض الفرعية بالمحافظات، المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بمشاركة كبرى شركات القطاع الخاص والعام،
وأكدت وزارة التموين على إقامة معرض رئيسي أهلا مدارس في كل محافظة بالإضافة إلى معارض فرعية أخرى بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية .

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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