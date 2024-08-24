بدء انطلاق أهلا مدارس غداً.. والتموين تعلن عن توفير خدمات جديدة بالمعرض

يبدأ معرض أهلا مدارس في استقبال جمهور المستهلكين اعتبارا من الغد ، الخميس الموافق 5 سبتمبر ، ويستمر حتى 20 من الشهر الجاري ، لتلبية احتياجات المواطنين من مستلزمات العام الدراسي بتخفيض 30%.وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استحداث خدمات جديدة داخل معرض أهلا مدارس هذا العام وتشمل ، خدمات البريد مع تقديم خصم 50% على الشحن البريدي، كذلك مشاركة بعض شركات المحمول، بالإضافة إلى شركات الحلول المالية
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