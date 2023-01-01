بدء الكشف عن Realme Narzo N61 الجديد في الفئة الإقتصادية بالخارج



Realme Narzo N61 Realme Narzo N61

تعد سلسلة Narzo من ريلمي سلسلة موجهة للمنافسة في الفئة الاقتصادية، لذلك نحن اليوم على موعد مع هاتف Realme Narzo N61 الاقتصادي الجديد كليًا والذي يتم تقديمه في الخارج. وركزت شركة ريلمي في هذا الهاتف الجديد على الاعتمادية والمتانة والجودة مع جودة التقفيل العالية والمقاومة للماء والغبار.

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مواصفات Realme Narzo N61 :-وزن الهاتف 187 جرامأبعاد الهاتف 167.3×76.7×7.8 ممخامات خارجية تأتي من البلاستيك بالكاملهيكل الهاتف الداخلي يأتي من الألومنيومالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة معتمدة IP54دعم تركيب شريحتين إتصال 4G مع كارت ميموري في نفس الوقتشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة 720×1600 بيكسل جودتها HD+ مع كثافة بيكسلات 260 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 560 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتزالشاشة عليها طبقة من الزجاج المُقوى لإمتصاص الصدماتمعالج يونيسوك Tiger T612 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A75 بتردد 1.8 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 12 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G57واجهة Realme UI 5.0 مبنية على Android 14مساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رامكاميرا سيلفي واحدة تأتي بدقة 5 ميجا بيكسلكاميرا خلفية رئيسية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 مع عدسة للمساعدة على التصوير في مختلف الظروفالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fpsالهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية في الهاتف Monoالهاتف لا يدعم مستشعر NFCمستشعر التقارب الحقيقي موجودبصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم Faceunlockبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأزرق والأسودتم تسعير هاتف Realme Narzo N61 الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ64 جيجا مع 4 جيجا رام بسعر يُعادل 90 دولار أمريكي، اما نسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام فتم تسعيرها بسعر يُعادل 100 دولار أمريكي.