بدء الكشف عن سلسلة Red Magic 9S Pro بنظام تبريد متطور



Red Magic 9S Pro Red Magic 9S Pro

شركة Nubia هي واحدة من شركات الموبايلات الصينية المتخصصة في إنتاج الهواتف المُوجهة للإستخدامات الشاقة، تأسست الشركة عام 2015 وكانت تابعة لـZTE قبل ان تستقل وتصبح شركة خاصة. ومنذ ساعات قليلة كشفت الشركة عن سلسلة Red Magic 9S Pro الجديدة كُليًا بشكل رسمي في الخارج.



مواصفات Red Magic 9S Pro :-

وزن 229 جرام وأبعاد 164×76.4×8.9 مم

خامات خارجية من الزجاج بالكامل مع إطار من الألومنيوم

ظهر الهاتف يأتي بإضاءات RGB

نظام تبريد متطور من مروحة مُدمجة داخل الهاتف بسرعة تصل الي 22000 RPM

ازرار تحكم على إطار الهاتف تدعم اللمس بمعدل إستجابة 520 هيرتز

دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموري

شاشة مسطحة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة بدقة 1116×2480 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 400 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1600 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز والسيلفي مدفون تحت الشاشة

طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشة

معالج كوالكوم سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة مرفوع السرعة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750 بتردد 1 جيجا هرتز

واجهة Redmagic OS 9.5 مبنية على Android 14

مساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR5x والذاكرة من نوع UFS 4.0

كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@60fps

ثلاثة كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بمستشعر سامسونج GN5 بها مثبت بصري، وعدسة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 بمستشعر سامسونج JN1 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة، الأخيرة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجودة 8K عند 30 فريم في الثانية

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

سماعات الهاتف الخارجية Stereo من سناب دراجون

الهاتف يدعم خاصية NFC ومستشعر IR Blaster و WiFi 7

بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة

الهاتف يدعم الفتح من خلال التعرف على الوجه

بطارية بسعة 6500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C 3.2

ألوان الهاتف الأسود، الفضي، الأبيض والشفاف



تم تسعير هاتف Red Magic 9S Pro الجديد في الصين للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 520 دولار، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 715 دولار، اما عن الإصدار الشفاف من اهلاتف فجاءت اول نسخة بسعر 680 دولار والنسخة الأعلى بسعر 740 دولار.

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مواصفات Red Magic 9S Pro Plus :-يأتي الهاتف بنفس المواصفات الخاصة بالهاتف السابق، مع إختلافين فقط، سنوضحهم بالسطور التاليه :مساحة تخزين 512 جيجا مع 16 جيجا رام او 1 تيرا مع 24 جيجا رامبطارية ليثيون أيون بسعة 5500 ملي امبير تدعم الشحن الفائق بقدرة 165 وات عن طريق USB Type Cوجاء سعر Red Magic 9S Pro Plus للنسخة الـ512 جيجا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 800 دولار، والإصدار الشفاف من نفس النسخة بسعر يُعادل 825 دولار، ونسخة 1 تيرا مع 24 جيجا رام بسعر يُعادل 965 دولار.