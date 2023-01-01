بدء الكشف عن «نحلة آلية»عملاقة يمكنها الطيران

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كشف العلماء أخيرًا عن نحلة آلية عملاقة يمكنها الطيران ضمن سرب، والتي أطلق عليها أسم BionicBee ويبلغ طول ما يسمى 22 سم وخفيفة الوزن.



يذكر أن منشئو شبكة التعلم الإلكترونية التابعة لشركة Festo سابقًا بإنشاء روبوتات مستوحاة من النمل والكنغر وحتى الأخطبوط , ولكن النحلة BionicBee هو أصغر جسم طائر حتى الآن.



وتحتوي النحلة داخلها على آلية الجناح النابض، إلى جانب مجموعة للاتصال بجهاز كمبيوتر مركزي ومكونات للأجنحة لترفرف لمحاكاة طريقة تنقل النحل .

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وقال دينيس موجراور من شركة " Festo " أن كل نحلة لديها نظام GPS بداخلها حتى تتمكن من تحديد موقعها ومشاركة التفاصيل مع النحل الآلي الآخر في السرب.وأوضح أن "هذا التواصل بين النحل أمر بالغ الأهمية لتكرار السلوك المعقد والمنسق الذي لوحظ في الأسراب الطبيعية , وباستخدام بيانات تحديد الموقع في الوقت الفعلي، يتنبأ نظامنا بمسار الطيران الأمثل لكل نحلة للحفاظ على تكوين السرب وتجنب الاصطدامات , وبالتالي النحل الآلي لدينا من التحرك كمجموعة متماسكة، مثل الكثير من نظرائهم البيولوجيين.وأخيرًا وضح موجراور يعد هذا الجهاز مجرد نموذج أولي في الوقت الحالي ولا يبدو أن هناك حالة استخدام فورية في الاعتبار أيضًا.