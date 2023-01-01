بدء الكشف عن «نحلة آلية»عملاقة يمكنها الطيران

كشف العلماء أخيرًا عن نحلة آلية عملاقة يمكنها الطيران ضمن سرب، والتي أطلق عليها أسم BionicBee ويبلغ طول ما يسمى 22 سم وخفيفة الوزن.
يذكر أن منشئو شبكة التعلم الإلكترونية التابعة لشركة Festo سابقًا بإنشاء روبوتات مستوحاة من النمل والكنغر وحتى الأخطبوط , ولكن النحلة BionicBee هو أصغر جسم طائر حتى الآن.
وتحتوي النحلة داخلها على آلية الجناح النابض، إلى جانب مجموعة للاتصال بجهاز كمبيوتر مركزي ومكونات للأجنحة لترفرف لمحاكاة طريقة تنقل النحل .
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