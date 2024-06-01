بدء العمل بالموازنة العامة للدولة لعام 2024- 2025 رسميًا..غدا..

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يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 اعتبارا من غدٍ الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطلع الشهر الحالي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.



ويعتبر اليوم 30 يونيو هو نهاية العمل بالموازنة الحالية 2023 /2024، ليبدأ العمل بما أقرته الموازنة العامة للدولة 2024/2025 اعتبارا من غد الاثنين، وحتى 30 يونيو 2025.



وانتهى مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.

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والجدير بالذكر أن تعد أضخم الموازنة العامة للدولة فى تاريخ البلاد، بحجم إنفاق يبلغ 6.4 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 5 تريليونات جنيه خلال العام السابق عليه، بنسبة زيادة تبلغ 28?، وتوزع الموازنة بين 3.8 تريليون جنيه مصروفات و2.6 تريليون جنيه إيرادات.والمستهدف زيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة إلى نحو 575 مليار جنيه فى العام المالى الحالى 2024/2025، مقابل 470 مليار جنيه فى العام المالى السابق عليه، وتوجه الحصة الأكبر من مخصصات الأجور لتمويل المكافآت بقيمة 206.9 مليار جنيه، تليها أجور الوظائف الدائمة بقيمة 113.2 مليار جنيه، ومزايا نقدية بـ55.8 مليار جنيه، وبدلات نوعية بـ44.9 مليار جنيه، وأجور الوظائف المؤقتة بـ12.6 مليار جنيه.