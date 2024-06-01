بدء العمل بالموازنة العامة للدولة لعام 2024- 2025 رسميًا..غدا..

يبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 اعتبارا من غدٍ الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 بعد موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مطلع الشهر الحالي على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.
ويعتبر اليوم 30 يونيو هو نهاية العمل بالموازنة الحالية 2023 /2024، ليبدأ العمل بما أقرته الموازنة العامة للدولة 2024/2025 اعتبارا من غد الاثنين، وحتى 30 يونيو 2025.
وانتهى مجلس النواب، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، وكذلك مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.
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