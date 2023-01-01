بدء العد التنازلي للكشف عن سياره "ميتسوبيشي إكس فورس" الجديدة كليًا في السوق المصري

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تستعد شركة "دايموند موتورز" -الوكيل المحلي لعلامة "ميتسوبيشي Mitsubishi"- لإزاحة الستار عن الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "إكس فورس Xforce" لتنضم إلى تشكيلة العلامة اليابانية داخل السوق المصري، وذلك في العاشر من شهر يونيو الجاري.



ورغم عدم إفصاح الشركة عن طراز السيارة بشكل مباشر، إلا أن الصور التشويقية أظهرت ملامحها بشكل واضح.. وكانت "عالم السيارات" قد استبقت بتوقع اسم "إكس فورس" منذ العام الماضي، من بعد تصريحات ماساتسوجو كوراهاشي (مدير عام ميتسوبيشي أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا)، حول تقديم طرازين جديدين بالسوق المصري خلال عام 2024، كلاهما تحت تصنيف السيارات متعددة الاستخدامات، وذلك على هامش حفل تحقيق مبيعات 60 ألف سيارة تحت مظلة الوكيل الحالي.



تعتبر الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "إكس فورس" هي أحدث سيارات "ميتسوبيشي"، حيث تم الكشف عن نسخة الإنتاج الخاصة بها في العاشر من شهر أغسطس عام 2023 بإندونيسيا، وقد تم بناؤها على نفس منصة السيارة "إكسباندر" الـMPV، وتأتي منظومة قوتها بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لترًا بقوة 103 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

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الجدير بالذكر أن تشكيلة "ميتسوبيشي" في السوق المصري حاليًا تغطي عدة تصنيفات وهم:•"إكليبس كروس Eclipse Cross" تنتمي لتصنيف الكروس أوفر SUV المدمجة وقد تم طرحها في مصر أول مرة عام 2018، قبل تدشين نسخة الفيس ليفت في 2021.•"إكسباندر Xpander" تنتمي لتصنيف الـ MPV وقد تم تقديمها في نفس عام "إكليبس كروس"، بينما تم طرح نسخة الفيس ليفت الخاصة بها في العام الماضي 2022.•"ميراچ Mirage" تنتمي لتصنيف الهاتشباك وقد تم طرحها محليًا في منتصف شهر سبتمبر العام الماضي.•"أتراچ Attrage" هي النسخة السيدان من "ميراج"، وقد تم تقديمها بجوار شقيقتها الهاتشباك، مع الإشارة إلى أنها كانت بالفعل موجودة داخل السوق المصري في سنوات سابقة.