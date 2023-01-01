بدء العد التنازلي لطرح سياره "شيري تيجو 4 برو" المجمعة محليا في مصر



شيري تيجو 4 برو شيري تيجو 4 برو

بدأ العد التنازلي لتدشين شركة جي بي غبور أوتو (الوكيل المحلي لعلامة شيري)، الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "تيجو 4 برو"، أحدث أفراد عائلة العلامة الصينية التي سيتم تجميعها محليا، لتنضم بذلك إلى باقي تشكيلة طرازات شيري المجمعة في مصر والمكونة من 4 سيارات هم (أريزو 5، تيجو 3، تيجو 7، تيجو 8).



ونشرت الشركة على صفحتها الرسمية على فيس بوك إعلان تشويقي للسيارة الجديدة "Tiggo 4 pro" وكتبت "جهز نفسك لعالم جديد من الأداء والأناقة.. الجديدة هتنزل قريب.."



وكانت شركة "جي بي غبور أوتو" أعلنت في وقت سابق عن موعد الكشف عن السيارة والمقرر غدا الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.

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ويشار إلى أن السيارة كانت متاحة في السوق المصري في عام 2019 تحت اسم "تيجو 4" وتنطلق بمحرك تيربو، وكان قد تم تدشينها عالميا منذ عام 2017 ولكن تحت اسم "تيجو 5x"، إلى جانب أسماء أخرى مثل "تيجو 3" و"تيجو 4" و"X55 برو" وغير ذلك باختلاف الأسواق، وخلال عام 2021 انطلقت في عدد من دول الشرق الأوسط تحت اسم "تيجو 4 برو".وتتوفر السيارة عالميا باختيارين لمنظومة القوة؛ الأول يعتمد على محرك بنزين سعته 1.5 لترًا بقوة 111 حصان وأقصى عزم دوران 138 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة CVT ذي 9 سرعات.. والثاني بسعة 1.5 لترًا أيضًا ولكنه مزود بشاحن تيربو وتصل قوته إلى 145 حصان وأقصى عزم دوران 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة مزدوج القابض DCT من 6 سرعات.