بدء العد التنازلي لطرح سياره "شيري تيجو 4 برو" المجمعة محليا في مصر

بدأ العد التنازلي لتدشين شركة جي بي غبور أوتو (الوكيل المحلي لعلامة شيري)، الكروس أوفر SUV تحت المدمجة "تيجو 4 برو"، أحدث أفراد عائلة العلامة الصينية التي سيتم تجميعها محليا، لتنضم بذلك إلى باقي تشكيلة طرازات شيري المجمعة في مصر والمكونة من 4 سيارات هم (أريزو 5، تيجو 3، تيجو 7، تيجو 8).
ونشرت الشركة على صفحتها الرسمية على فيس بوك إعلان تشويقي للسيارة الجديدة "Tiggo 4 pro" وكتبت "جهز نفسك لعالم جديد من الأداء والأناقة.. الجديدة هتنزل قريب.."
وكانت شركة "جي بي غبور أوتو" أعلنت في وقت سابق عن موعد الكشف عن السيارة والمقرر غدا الموافق الثامن والعشرين من شهر مايو الجاري.
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