بدء الإعلان عن PS5 Pro في الأسابيع القليلة القادمة



PS5 Pro PS5 Pro

سيتم الإعلان عن PS5 Pro في منتصف سبتمبر ومن المرجح أن يصل إلى أرفف المتاجر في وقت ما خلال موسم العطلات، وفقًا لمعلومات داخلية نشرتها VGC.

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تم تقديم المعلومات من قبل مستخدم Dealabs موثوق به يُدعى billbil-kun، والذي لديه سجل جيد جدًا في تسريب الألعاب والأجهزة القادمة.إليك ما طرحه المسرب. خذ كل هذا بحذر، لأنه ليس قادمًا من Sony. أولاً وقبل كل شيء، سيتم تسميته في الواقع PS5 Pro. كان هذا مفترضًا، بناءً على PS4 Pro، لكن لم يكن لدينا أي تفاصيل تسمية فعلية.يدعي المستخدم أنه لديه حق الوصول إلى تصميم العبوة، لكنه لم يشعر بالراحة في مشاركة الصور المحمية بحقوق الطبع والنشر. بدلاً من ذلك، رسموا مخططًا للتغليف، كما هو موضح أدناه.كما ترى، التصميم مشابه لـ PS5 Slim، بلون أبيض. لا نعلم ما إذا كان سيتوفر بألوان أخرى غير الأبيض. يبدو أن هناك ثلاثة خطوط سوداء عبر المنتصف، وهو عنصر تصميم جديد. يمكن أن تعمل هذه الخطوط كفتحات تهوية للتبريد ولكن، مرة أخرى، لا نعلم.لا يعرف المسرب أيضًا ما إذا كانت الوحدة ستحتوي على محرك أقراص، على الرغم من أنه تم طرح نظرية مفادها أنه يمكن شحنها بدون محرك من أجل خفض التكاليف. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيكون هناك نسختان من PS5 Pro، واحدة بمحرك أقراص وإصدار رقمي فقط.يشير التقرير أيضًا إلى أن الوحدة ستُشحن مع نفس وحدة التحكم DualSense القياسية التي تأتي مع PS5 الأصلي وPS5 Slim. ومع ذلك، لا يقدم المسرب أي معلومات بخصوص المواصفات الداخلية. بعبارة أخرى، ما زلنا (في الغالب) في الظلام بشأن جزء "Pro" من PS5 Pro.ولهذه الغاية، كانت هناك تسريبات أخرى تلمح إلى قوة الوحدة. في شهر مارس الماضي، سرب أحد مستخدمي YouTube وثائق رسمية من شركة Sony توضح بعض مواصفات الجهاز. ويُعتقد أن الوثيقة شرعية من قبل IGN ومواقع أخرى، ولكن تم حذف الفيديو منذ ذلك الحين بناءً على طلب شركة Sony.اقترح الفيديو أن الجهاز القادم سيكون له نفس وحدة المعالجة المركزية مثل PS5 القياسي، ولكن سيكون هناك "وضع تردد وحدة المعالجة المركزية العالي" الذي يدفع الشريحة بنسبة عشرة بالمائة إلى 3.85 جيجاهرتز. كما تم الإشارة إلى أن وحدة معالجة الرسومات ستكون مدعومة بـ 33.5 تيرافلوب مقابل 10.28 تيرافلوب في PS5 القياسي.هذا لا يعني أن PS5 Pro سيكون أفضل بثلاث مرات في العرض من PS5 العادي. كانت هناك تغييرات حديثة في بنية AMD تجعل من الصعب مقارنة التيرافلوب مباشرة بين PS5 وPS5 Pro، كما أشار The Verge. يشير التسريب إلى ارتفاع بنسبة 45 بالمائة في العرض.على أية حال، يبدو الأمر وكأننا على بعد أسابيع (أو حتى أيام) من الإعلان الرسمي من شركة Sony. نأمل ألا يتسبب جهاز PS5 Pro في إفراغ حساباتنا المصرفية بالكامل.