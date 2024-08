بدء اطلاق هاتف Nothing Phone 2A Plus الجديد في الخارج

Nothing Phone 2A Plus Nothing Phone 2A Plus

في شهر مارس الماضي، كشفت شركة نوثينج عن هاتف Nothing Phone 2A الجديد. واليوم، تكشف الشركة عن الإصدار الجديد Nothing Phone 2A Plus الذي يأتي بتطورات عديدة في المواصفات وخيارات جديدة مُميزة من الألوان. يُعد الهاتف الجديد من نوثينج خيارًا جيدًا في الفئة المتوسطة العُليا.

مواصفات Nothing Phone 2A Plus :-وزن 190 جرام وأبعاد 161.7×76.3×8.5 ممخامات خارجية من البلاستيك بالكامليوجد عدد 26 قطعة LED على ظهر الهاتفالهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54دعم تركيب شريحتين إتصال 5G ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 1300 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس على الشاشةمعالج ميدياتك Dimensity 7350 Pro ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Mali G610واجهة Nothing OS 2.6 مبنية على Android 14 مع دمج ChatGPT بالسوفت ويرمساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 12 جيجا رامكاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 تدعم HDR وتصوير فيديوهات 2160p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بها مثبت بصري، الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعةالكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكترونيالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية من نوع Stereoالهاتف يدعم خاصية NFCمستشعر التقارب الحقيقي موجود في الهاتفدعم بصمة الإصبع أسفل الشاشةدعم الفتح من خلال التعرف عل الوجهبطارية بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الأسود والرماديتم تسعير هاتف Nothing Phone 2A Plus للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 400 دولار أمريكي، وهو مُتاح للحجز المُسبق في أوروبا، وسيُتاح الهاتف للبيع في الهند ومختلف الدول خلال الأيام المُقبلة.