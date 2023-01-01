بدء إنطلاق سلسلة Vivo V40 الجديدة كُليًا في الأسواق العالمية



Vivo V40 Vivo V40

في مارس الماضي، تم تقديم أول هاتف من سلسلة V40 من فيفو في الخارج. واليوم، نستقبل الهواتف الرئيسية الأولى في هذه السلسلة، هاتفي Vivo V40 و Vivo V40 Pro الجديدين كُليًا. وتأتي هذه الهواتف للمنافسة في الفئة المتوسطة العُليا، وتُعد هذه الهواتف هي الأجيال الجديدة من هواتف سلسلة Vivo V30.

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مواصفات Vivo V40 :-وزن 190 جرام وأبعاد 164.2x75x7.6 ممخامات خارجية من الزجاج من الأمام والخلف مع إطار بلاستيكدعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس ولا يدعم تركيب كارت ميموريشاشة Curved من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1260×2800 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 453 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 4500 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+معالج كوالكوم سناب دراجون 7 جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد 2.63 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 720واجهة فيفو Funtouch 14 مبنية على Android 14مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 512 جيجا مع 12 جيجا رامكاميرا أمامية واحدة بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 بمستشعر سامسونج JN1 تدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fpsكاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني IMX921 بها مثبت بصري، الثانية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعةالكاميرات الخلفية معها فلاش LED دائري وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات، والعدسات Zeissالهاتف لا يدعم منفذ السماعات الـ3.5 ملليالسماعات الخارجية من نوع Stereoدعم خاصية NFC للدفع اللاتلامسيبصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشةالهاتف يدعم الفتح عن طريق التعرف على الوجهبطارية من نوع ليثيوم أيون بسعة 5500 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي ويتم الشحن عن طريق USB Type Cألوان الهاتف الفضي، الأزرق والرماديتم تسعير هاتف Vivo V40 الجديد في الهند للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 415 دولار أمريكي، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 440 دولار أمريكي، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 500 دولار أمريكي.مواصفات Vivo V40 Pro :-هذه هي الفروقات بين النسخة الأساسية ونسخة برو من الهاتف :وزن 192 جرام وأبعاد 164.4×75.1×7.6 مممعالج ميدياتك Dimensity 9200+ ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X3 بتردد 3.35 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Immortalis G715عدسة خلفية إضافية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9 بمستشعر سوني IMX816 بها مثبت بصري وهي Telephoto للتقريب 2X بدون فُقدان تفاصيلتم تسعير هاتف Vivo V40 Pro الجديد في السوق الهندي للنسخة الـ256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر يُعادل 595 دولار أمريكي، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 665 دولار أمريكي.