بدء إطلاق BMW الفئة الرابعة الجديدة في مصر



BMW BMW

خلال الأيام القليلة الماضية تم إطلاق سيارة BMW الفئة الرابعة نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الثاني لهذه السيارة في السوق المصري، وذلك من خلال شركة جلوبال أوتو وكيل BMW في مصر، حيث يتم تقديم هذه السيارة كموديل لعام 2025.

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وفي الساحل الشمالي أمام الجماهير تم تقديم النسخة المكشوفة من هذه السيارة، وهو موديل ضمن 4 موديلات يقدمهم الوكيل من هذه السيارة، والذي تم ذكرهم كالتالي:- موديل 420i Gran Coupe.- موديل 420i Convertible.- موديل M440i xDrive.- i4 eDrive40 Gran Coupe الكهربائي.ويحمل أول موديلين محرك 4 اسطوانات بسعة 2000 سي سي ويتصل بشاحن توربيني، وهو بقوة 184 حصان وعزم 300 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.أما الموديل الثالث M440i xDrive فيحمل محرك 6 اسطوانات يتصل أيضا بشاحن توربيني، وهو بسعة 3000 سي سي وبقوة 387 حصان وعزم 500 نيوتن متر.وبالنسبة للموديل الكهربائي من هذه السيارة فهو مزود بمحرك كهربائي واحد فقط، وهو بقوة 340 حصان وعزم 430 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك ببطارية قدرتها 84 كيلوواط تقريبا، والتي تتيح للسيارة التحرك لمسافة أقصاها 600 كيلومتر.