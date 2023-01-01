بدء إطلاق هاتف باربي القابل للطي في أكتوبر

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أخيرًا، تم تحديد سعر وإصدار هاتف باربي من HMD، وهو الجهاز الجديد لعشاق عام 2000 باللون الوردي الساخن.

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سيُطرح الهاتف الذي حصلت شركة Mattel على ترخيصه والذي يرتبط بالأفلام المتأخرة في أكتوبر - بعد 15 شهرًا فقط من عرض فيلم Greta Gerwig في دور العرض! - مقابل 129 دولارًا.الهاتف من ابتكار Human Mobile Devices (HMD)، التي تمتلك حاليًا حقوق العلامة التجارية لهواتف Nokia. بدلًا من استبدال الهاتف الذكي، فإن هاتف Barbie هو هاتف قابل للطي على الطراز القديم (على غرار Nokida) مع لوحة مفاتيح T9 ولا توجد تطبيقات تابعة لجهات خارجية في الأفق.تروج الشركة له باعتباره "الأداة المثالية لعيش أفضل حياتك والاستمتاع بإجازة من هاتفك الذكي".لن تجد أي تطبيقات وسائط اجتماعية، لكن الهاتف لا يزال يجري المكالمات ويرسل الرسائل النصية.عند تشغيل الهاتف، ستُستقبل بصوت "مرحبًا باربي" قبل تشغيل Malibu Snake تكريمًا لألعاب الهاتف المحمول الأصلية. تحتوي لوحة المفاتيح (باللون الوردي لباربي بالطبع) على تصميمات مخفية مثل أشجار النخيل والقلوب والطيور النحامية التي تضيء في الظلام. لماذا لا؟!يحتوي هاتف باربي على كاميرا بدقة 5 ميجابكسل مع فلاش "يقدم صورًا أصلية بأسلوب عام 2000".يتم شحنه مع غطائين بديلين بالإضافة إلى الغطاء القياسي. يتضمن اللوحان واحدًا يكرم "الدوامات ذات الألوان الزاهية لدمية باربي الأيقونية Totally Hair لعام 1992" وآخر بتصميم على شكل قلب.يوجد أيضًا في الصندوق حزام هاتف مرصع بالخرز باللون الباستيل يمكنك تزيينه بحلي مثل زلاجة صغيرة أو "آيس كريم بحجم دمية باربي". ستحصل أيضًا على أحجار كريمة لامعة وملصقات باربي العتيقة (بما في ذلك الزهور وطيور النحام وقوس قزح) لتزيين الهاتف حسب رغبتك. كما يحتوي على شاحن USB-C باللون الوردي.بطبيعة الحال، يحتوي الهاتف على واجهة مستخدم ذات طابع باربي (وصفت بأنها "سهلة التنقل بشكل مؤلم") وخلفيات ذات طابع وأيقونات تطبيقات. نظرًا لأن HMD تصنف الهاتف على أنه إجازة من جحيم الهواتف الذكية، فإنه يتضمن أيضًا تطبيقًا للرفاهية الرقمية.سيتوفر هاتف باربي في الأول من أكتوبر مقابل 129 دولارًا. سيتم شحنه بدون قفل وجاهز للتفعيل على شبكات AT&T وT-Mobile وVerizon. يمكنك طلبه مسبقًا من موقع HMD على الويب بدءًا من 23 سبتمبر.