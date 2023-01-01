بدء إطلاق سلسلة HONOR 200 بشكل رسمي للبيع



HONOR 200 HONOR 200

أعلنت HONOR عن توفر سلسلة HONOR 200 الجديدة، متمثلة في إطلاق هاتفين جديدين ثوريين - هاتف HONOR 200 Pro الرائد وهاتف HONOR 200 ذو الطابع الفني. يرتقي كل من هاتف HONOR 200 Pro وهاتف HONOR 200 بتصوير البورتريه على الهواتف الذكية إلى مستويات جديدة، ويستفيدان من قوة الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مذهلة بجودة احترافية ونتائج استثنائية الحجز المسبق وهيتم عرض الهواتف للبيع يوم 8 سبتمبر.

بفضل تعاون فريد من نوعه مع Studio Harcourt الشهير، تتيح HONOR للمستخدمين التقاط صور بورترية رائعة لا يمكن مقارنتها بأي هاتف ذكي آخر وذلك بفضل سنوات من الخبرة والتطوير للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة. يقدم كل من هاتف HONOR 200 Pro وهاتف HONOR 200 تجربة هاتف ذكي لا مثيل لها نظرًا لعمر البطارية الممتاز، والأداء التنافسي، فضلًا عن مميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة في كل جزء من تجربة استخدام الهاتف بسهولة وسلاسة.

تجربة تصوير بورتريه فريدة لحفظ ذكرياتك الثمينة

لتقديم تجربة تصوير فريدة من نوعها، تتميز سلسلة HONOR 200 بنظام كاميرا ثلاثي بدقة 50 ميجابكسل لكل كاميرا لتقديم صور خلابة بجودة استوديوهات التصوير الاحترافية، ستجد في الخلف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا تيلي-فوتو بدقة 50 ميجابكسل بينما ستجد في الأمام كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل رائعة. تعمل هذه الكاميرات معًا على تحليل كل مشهد بذكاء والتقاط كل لحظة، حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

بفضل العمل عن كثب مع Studio Harcourt، تمكنت HONOR من تدريب محرك HONOR AI Portrait على تحليل آلاف السيناريوهات وملايين الصور من قواعد البيانات الضخمة لالتقاط صورة فوتوغرافية مثالية في كل مرة.

ومن خلال التحليل الدقيق لأسلوب Studio Harcourt في استغلال الضوء والظل لرواية قصة مذهلة بصريًا مع كل صورة، تمكنت HONOR من تطوير ثلاثة أنماط تصوير مميزة وهي Harcourt زاهي، Harcourt بالألوان وHarcourt كلاسيكي، وهذا يتيح للمستخدمين استكشاف أسلوبهم الإبداعي من خلال الاستفادة من عقود من الخبرة في التصوير الاحترافي لإنشاء صور فوتوغرافية فريدة نابضة بالحياة والمشاعر.

يمنح محرك HONOR AI Portrait للمستخدمين فرصًا رائعة لالتقاط صور ساحرة. بفضل تقنية تحسين الضوء والظل بالذكاء الاصطناعي، يتم تحليل كل مصدر ضوء في المشهد لضمان نتيجة نهائية بإضاءة متساوية وتفاصيل مذهلة. مع وضع عوامل مثل السطوع، وضع الجسم، ودرجة الحرارة، والحدة في الاعتبار لإنتاج صورة مثالية في كل مرة.

ومع تأثيرات البوكيه القوية، فإن الصورة تظهر بشكل فني واحترافي مهما كان موضوعها وذلك بفضل خاصية التحسين البصري بالذكاء الاصطناعي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاصيل البشرة وملامح الوجه، يقدم محرك HONOR AI Portrait صورًا ملهمة ولا يمكن نسيانها.

علاوة على ذلك، يضمن التصوير الليلي المعزز بالذكاء الاصطناعي صورًا مشرقة في أي ظروف إضاءة بفضل المستشعر الكبير القادر على التقاط الإضاءة مع خوارزمية خاصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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أداء يواكب طموحك للنجاحيعمل هاتف HONOR 200 Pro بمعالج Snapdragon 8s Gen3 بالذكاء الاصطناعي والرائد في الصناعة والذي يوفر أداءً مذهلاً في مجموعة من المهام اليومية. بدءًا من مشاهدة وبث مقاطع الفيديو إلى جلسات اللعب الطويلة، سيحظى المستخدمون بأداء رائد مع واجهة سلسة وسريعة الاستجابة.ولرفع مستوى تجربة الهاتف الذكي، تتميز سلسلة HONOR 200 بنظام التشغيل MagicOS 8.0 الذي يقدم تجربة مستخدم بديهية وسلسة حيث تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لجعل المهام اليومية أسهل. تقوم خاصية Magic Portal التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بفهم سياق ما هو على الشاشة، لمساعدتك بسرعة في العثور على الاتجاهات ومشاركة الصور وتدوين الملاحظات. وفي الوقت نفسه، تتيح خاصية Magic Capsule للمستخدمين ضبط المؤقتات والتحكم في مقاطع الفيديو والصور والتعامل مع المكالمات الواردة كل ذلك دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق أو فقدان التركيز أثناء المهام اليومية. يوفر التكامل ما بين نظامMagicOS 8.0 ومميزات الذكاء الاصطناعي المختلفة من HONOR تجربة مستخدم لم يسبق لها مثيل على هاتف ذكي، مما يعزز إرث HONOR كشركة تكنولوجيا رائدة وعالمية.