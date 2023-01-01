بخطوات سهلة وسريعة.. طريقة عمل المكرونة المحمرة



المكرونة المحمرة المكرونة المحمرة



المكرونة المحمرة، وجبة شهيّة مغذّية، والتي تعد في المطبخ العربي، ويمكن تحضيرها بطريقة سهلة كوجبة غداء بجانب اللحم أو الدجاج والسلطات.



قدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل المكرونة المحمرة، وهي من الاكلات العربية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





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طريقة عمل المكرونة المحمرةطريقة عمل المكرونة المحمرةمقادير طريقة عمل المكرونة المحمرة :3 ملعقة كبيرة زيت نباتي1 كيس مكرونة1 بصل مفروم1 ملعقة كبيرة صلصة طماطمماء حسب الحاجة1 ملعقة صغيرة ملح¼ ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة عمل المكرونة المحمرة :_ نضع الزيت النباتي في قدر كبير على النار وبمجرّد أن يسّخن تضاف المكرونة._ نقلّب المكرونة باسّتمرار بملّعقة الطعام حتى يتغيّر لوّنها ثم يضاف البصل._ نحرّك المزيج لدقائق على نار متوسّطة، ثم يضاف صلصة الطماطم ونحرّك._ تضاف كميّة من الماء بحيث تغّطي سطح المكرونة بنسبة قليلة._ نبهّر المزيج بكل من الملح والفلفل الأسود ثم نهدّئي النار ونغطي القدر._ نترك المكرونة على نار هادئة حتى تنّضج، وتتشرّب السوائل تمامًا ثم نقدّمها ساخنةً.