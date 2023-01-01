بحركة رأسك هتتحكم فى ‏iPhone .. خاصية جديدة لأول مرة فى سماعة AirPods

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طرحت شركة ابل تحديثًا لملايين من سماعات AirPods، والذى وفر خاصية Siri Interactions، وبموجبها تتيح لك التحكم في جهاز iPhone الخاص بك بمجرد تحريك رأسك، وهذا يعني أنه يمكنك رفض المكالمات الهاتفية بصمت عن طريق هز رأسك من جانب إلى آخر .

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Siri Interactions خاصية تمكنك من التحكم في هاتفك الايفونوقد سبق وأن أعلنت ابل عن هذه الميزة الجديدة في يونيو الماضي، مؤكدة أن هذه الميزة ستصل إلى AirPods Pro، مؤكدة أن هذه الخاصية واحدة من أفضل الطرق للتفاعل مع Siri أثناء التنقل، ومع Siri Interactions، تصبح هذه التجربة أكثر شخصية وخصوصية وراحة.مزايا لاتحصى لخاصية Siri Interactionsويتمكن مستخدمي AirPods Pro ، من هز رؤوسهم ببساطة بنعم أو هز رؤوسهم برفق لا للرد على إعلانات Siri، الأمر الذى يعد ميزة هامة خاصة في المناطق المزدحمة أو عند عدم رغبتك في الرد على هاتفك أو التحدث بصوت عالٍ.وتتيح لك هذه الخاصية أيضا التفاعل مع الرسائل، وإدارة الإشعارات، وغير ذلك الكثير، كل هذا دون التحدث."عيوب خاصية Siri Interactionsوتكمن بعض الإشكاليات التقنية في خاصية Siri Interactions على AirPod، فهي لا تعمل إذا كان لديك زوج من Apple AirPods 2.، وستحتاج إلى إقرانها بجهاز iPhone يعمل بنظام التشغيل iOS 18، فضلا عن إنها تحتاج أيضًا إلى التأكد من أنك تلقيت تحديث AirPods بالفعل.وتضيف تلك الميزة في الواقع ميزة إضافية ثانية مجانًا تتعلق بعزل الصوت الذى تمت إضافته إلى AirPods Pro (الجيل الثاني)، والذى يسهم في ضمان وضوح صوتك من خلال إزالة الضوضاء الخلفية من حولك لمن تتحدث إليه".