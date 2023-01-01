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بجانب «آيفون 16» .. «‏Apple» تستعد لإطلاق منتجات جديدة الفترة القادمة

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صورة الخبر: شركة آبل
شركة آبل

بعد أقتراب شركة آبل، من إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 16" في التاسع من سبتمبر المقبل خلال معرضها السنوي، كشف تقرير جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن شركة آبل تستعد للأعلان منتجات أخرى خلال هذا المعرض.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن طبيعة هذه المنتجات التي تستعد آبل لأعلان عنها، مثل ساعة أبل الجديدة "Apple Watch Series 10 " التي ستحتوي علي بعض الترقيات الهامة مثل شاشة أكبر "OLED"، بالإضافة إلى ملحق مغناطيسي لأساور المعصم، بجانب أن ستكون أنحف من سابقاتها، بالأضافة ألي خاصية مراقبة ضغط الدم، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم.

وكشف التقرير أيضا أن شركة آبل سوف تكشف عن سماعتها آبل الجديدة "آيربودز 4" والتي ستكون الأعلى سعرًا بالمقارنة عن أصدارتها السابقة، ولكنها تتميز بميزة إلغاء الضوضاء، مع توقف الشركة عن إنتاج سماعتها القديمة " آيربودز 2 و آيربودز 3 " التي تفتقد هذه الميزة.
وأخيرا أوضح التقرير أيضا أنه سيتم أصدار هاتف " آيفون SE 4" والذي سيتم إطلاقه في سبتمبر 2025 ، وهذا الهاتف يستهدف المستهلكين الذين يبحثون عن أداء عالي بسعر معقول، دون الحاجة إلى الميزات الفاخرة الموجودة في الطرازات الأغلى.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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