بجانب «آيفون 16» .. «‏Apple» تستعد لإطلاق منتجات جديدة الفترة القادمة

بعد أقتراب شركة آبل، من إطلاق هاتفها الجديد "آيفون 16" في التاسع من سبتمبر المقبل خلال معرضها السنوي، كشف تقرير جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية ، أن شركة آبل تستعد للأعلان منتجات أخرى خلال هذا المعرض.وكشفت الصحيفة في تقريرها عن طبيعة هذه المنتجات التي تستعد آبل لأعلان عنها، مثل ساعة أبل الجديدة "Apple Watch Series 10 " التي ستحتوي علي بعض الترقيات الهامة مثل شاشة أكبر "OLED"، بالإضافة إلى ملحق مغناطيسي لأساور المعصم، بجانب أن ستكون أنحف من سابقاتها، بالأضافة ألي خاصية مراقبة ضغط الدم، واكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم.
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