بتصميم كوبيه رياضي.. عودة سياره فورد كابري بإطلالة 2025



فورد كابري فورد كابري

أثارت سيارة كابري الجديدة واكسبلور ضجة كبيرة بين محبي طرازات فورد، وذلك بعد عودتها من جديد وبقدرات فنية كهربائية، مع إطلالة الكوبيه لسيارة تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تستند على منصة VW MEB المستخدمة لسيارات ID4 وID5 الكهربائية، حيث تشترك من ناحية قاعدة العجلات والتي تأتي بطول 2.770 مم.



زودت سيارة فورد كابري 2025 بعدد من التجهيزات منها جنوط رياضية تتراوح بين 19 و21 إنش، مع كاميرا 360 درجة، تقنية مساعد الركن، خاصية تحديد المسار، رصد النقاط العمياء، خاصية شحن الهواتف لاسلكيًا، مصابيح LED MATRIX، اضاءة محيطة.



تأتي سيارة فورد كابري 2025 بنظام زر بدء التشغيل، بصمة خارجية، حساسات ركن وحركة، نظام صوتي ترفيهي مكون من 10 مكبرات، شاشة تعمل باللمس تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مرايات جانبية كهربائية وقابلة للطي، مقاعد كهربائية مع 12 وضع للتحكم، ونظام التحكم في المناخ.

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القدرات الفنية لسيارة فورد كابري 2025تعتمد النسخة فورد كابري 2025 ستاندر على محرك احادي كهربائي التحكم بقوة 282 حصان، مما يجعل السيارة تستغرق 6.4 ثانية وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة، كما تقدم السيارة امكانية الترقية للحصول على زوج من المحركات بقوة 335 حصان، مع تقليص وقت التسارع إلى 5.3 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.يذكر أن سيارة فورد كابري 2025 ستقدم بأسعار تتراوح بين 58,750 دولار و 69,100 دولار أمريكي.