بتخفيضات تصل لـ226 ألف جنيه.. أسعار سياره "سوبارو فورستر" الجديدة خلال مايو



سوبارو فورستر سوبارو فورستر

أعلنت مجموعة أبوغالي موتورز، الوكيل المحلي لعلامة "سوبارو Subaru"، عن قائمة الأسعار الجديدة للكروس أوفر SUV المدمجة "فورستر Forester" الجديدة كليًا 2024، بتخفيضات تصل إلى 226 ألف جنيه، والتي كانت انطلقت رسميا في السوق المصري خلال شهر فبراير الماضي للمرة الأولى جنبًا إلى جنب شقيقتها "كروس تريك Crosstrek".



أسعار فورستر



حصلت "فورستر" 2024 على تخفيض بقيمة 226 ألف جنيه ليتراجع سعر أعلى فئة (الوحيدة المتاحة) من 2,825,000 إلى 2,599,000 جنيه.

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منظومة القوةتنطلق "فورستر" بنفس منظومة "كروس تريك" اعتمادًا على محرك سعته 2.0 لترًا بقوة 156 حصان وأقصى عزم دوران 196 نيوتن متر، وتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي لتتسارع من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.3 ثواني، فيما تصل السرعة القصوى إلى 193 كم/س، أما معدل استهلاك الوقود فهو 9.9 لتر لكل 100 كيلومتر.أنظمة السلامةتم تعزيز السيارة في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن على سبيل المثال:• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية وعند الركبة (لمقعد السائق) بنظام تقييد الحركة الإضافي SRS• فرامل مانعة للانغلاق ABS• مساعد فرامل• فرامل يد كهربائية EPB• نظام تحكم عند نزول منحدر HDC• تحكم ديناميكي في السيارة VDC• مثبت سرعة• خاصية التعليق التلقائي Auto Hold• كاميرا خلفية• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX• مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقةالتجهيزات الخارجية والداخليةمصابيح أمامية LED، إضاءة أمامية أوتوماتيك، ضبط مستوى الضوء الأمامي (أوتوماتيك)، رشاشات لغسل المصابيح الأمامية، مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، حساس مطر أوتوماتيك، ألواح سفلية لحماية بدن السيارة من الأسفل، طي مرايا الأبواب كهربائيًا، رفارف جانبية، قضبان سقف، فتحة سقف زجاجية، نوافذ خلفية وزجاج خلفي معتم، مصابيح خلفية LED مركّبة، سبويلر عند نهاية السقف، مزيل ضباب كهربي للزجاج الخلفي مع ميقات، جنوط مقاس 18 بوصة، عجلة احتياطية، فتح باب الشنطة كهربائيًا، إضاءة بالشنطة..دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل/إيقاف المحرك، إضاءة ترحيبية، عجلة قيادة قابلة للضبط والإمالة مكسوة بالجلد مع خياطة لون فضي، بدالات نقل سرعات، نوافذ كهربائية، تكييف أوتوماتيك ثنائي التوزيع، نظام تهوية خلفية، تحكم صوتي في التكييف، شاشة LCD ملونة عند العدادات مقاس4.2 بوصة، شاشة متعددة الوظائف مقاس 6.3 بوصة، توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، نظام الأوامر الصوتية، بلوتوث، فتحات USB، نظام صوت مكون من 6 سماعات مع شاشة عرض 8 بوصة..فرش المقاعد (جلد)، مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد، ضبط مقعد السائق (كهربائيًا) في 8 اتجاهات، ذاكرة مقعد السائق تتصل بمرايا الأبواب، ضبط مقعد الراكب الأمامي (كهربائيًا) في 8 اتجاهات، طي المقاعد الخلفية 60/40، إمالة ظهر المقاعد الخلفية، مسند ذراع وسطي للمقاعد الخلفية مع 2 حامل أكواب.