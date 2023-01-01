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ببطارية 5100 مللي أمبير.. أحدث موبايل صديق للميزانية من Oppo

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صورة الخبر: Oppo
Oppo

تتميز شركة أوبو الصينية بإطلاق الهواتف الصديقة للميزانية مع عدد من الميزات والمواصفات التي يمكنها منافسة هواتف الفئة المتوسطة، ومؤخرًا أطلقت الشركة واحدا من أفضل الهواتف الشبابية وهو Oppo A3x.

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ومن المقرر إطلاق هاتف أوبو Oppo A3x في الأسواق العالمية قريبًا حيث تم إطلاقه في السوق الصينية والهندية، كما يتميز الهاتف بوجوده ضمن فئة سعرية تناسب الشباب.


وجاء هاتف أوبو بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، بدقة HD + تبلغ 1080 × 2600 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع.
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ويقدم هاتف أوبو كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.


ويحتوي هاتف أوبو على بطارية بقوة 5100 مللي أمبير في الساعة، مع دعم شحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.



ويعمل هاتف أوبو بمعالج من نوع Dimensity 6300، من شركة ميدياتك التايوانية والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1، ويدعم الهاتف ذاكرة افتراضية بسعة 4 جيجابايت.

المصدر: صدى البلد

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