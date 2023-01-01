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ببطارية عملاقة وأداء خارق .. سامسونج تطلق موبايل شبابي بسعر رخيص

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صورة الخبر: سامسونج
سامسونج


أعلنت شركة سامسونج Samsung، عن هاتف ذكي جديد متوسط الفئة ينطلق إلي الاسواق العالمية بمواصفات مميزة وبطارية عملاقة.


سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A06
وبحسب ما ذكره موقع "gsmaren"، يعمل هاتف سامسونج الجديد Galaxy A06، بواسطة معالج ميدياتك Helio G85، والذي يأتي مقترنا إما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت.

زودت سامسونج هاتف Galaxy A06، بشاشة كبيرة تعمل باللمس، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، تتميز بجودة عرض HD+ تبلغ 720 × 1600 بكسل، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتمتع Galaxy A06 الجديد من سامسونج بكاميرا إمامية لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويستمد هاتف سامسونج الجديد طاقته من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات.
وأكدت شركة سامسونج على تصميم الجزء الخلفي المسطح للهاتف الذي يتميز بخطوط عمودية، وهذا المزيج من شأنه أن يمنع بصمات الأصابع، ويحتوي هاتف Galaxy A06 على مستشعر gبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

ووعدت الشركة بأن هاتف Galaxy A06K سيتلقى تحديثين رئيسيين لنظام التشغيل أندرويد، لذا من المقرر أن يصل الهاتف إلى نهاية دعمه مع تحديث Android 16.

وتشمل الميزات الأخرى بالهاتف، منفذ شحن USB Type-C 2.0، ومنفذ سماعة الرأس بقياس 3.5 مليميتر وسماعات ستيريو و فتحة بطاقة microSD، ويتوفر Galaxy A06، للبيع في فيتنام بثلاثة ألوان هي الأزرق والذهبي والأبيض، مقابل سعر يبدأ من 127 دولار (أي ما يعادل 6.205 جنيها مصريا) للإصدار بسعة 4 + 64 جيجابايت.

المصدر: موقع "gsmaren"

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