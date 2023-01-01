بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة

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صورة الخبر: الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بسبب مصالح سياسية.

وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الصراع في غزة من أجل الحفاظ على حياته السياسية: "لدى الناس كل الأسباب للتوصل إلى هذا الاستنتاج".

وتابع: "يجب أن يكون هناك حل الدولتين، والانتقال إليه. وهذا هو أكبر خلاف لي مع نتنياهو".

ويذكر أنه قبل أيام عرض بايدن مقترحا للهدنة في غزة من ثلاث مراحل، يستهدف بالأساس وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة.

وشدد نتنياهو على أنه لم يوافق على نهاية الحرب، زاعما أن الرئيس الأمريكي "قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة".

المصدر: مجلة "تايم"

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