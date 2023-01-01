بايدن يكشف السبب الحقيقي وراء اصرار نتنياهو على مواصلة الحرب في غزة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع مجلة "تايم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يواصل العمليات العسكرية في قطاع غزة بسبب مصالح سياسية.
وقال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال عما إذا كان نتنياهو يطيل أمد الصراع في غزة من أجل الحفاظ على حياته السياسية: "لدى الناس كل الأسباب للتوصل إلى هذا الاستنتاج".
وتابع: "يجب أن يكون هناك حل الدولتين، والانتقال إليه. وهذا هو أكبر خلاف لي مع نتنياهو".
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