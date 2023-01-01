بايدن يبرر مجددا أداءه الفاشل في المناظرة مع ترامب



بايدن بايدن

برر الرئيس الأميركي جو بايدن أداءه المخيب الذي قدمه خلال المناظرة الرئاسية التي جمعته مع خصمه الجمهوري دونالد ترامب بأنه كان مرهقا حينها ومصابا بنزلة برد حادة.



وقال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" التلفزيونية هي الأولى بعد المناظرة: "لقد كانت واقعة سيئة منفردة، ولا تشير إلى أي حالة خطيرة.. كنت مرهقا فقط، ولم أكن أصغي إلى غرائزي".



وأضاف: "كنت مريضا، وانتابني شعور سيئ.. وحاولنا أن نتبين ما الخطب، حيث أجرى الأطباء لي اختبار كوفيد ليتحققوا مما إذا كنت مصابا بعدوى ما، لكن لم أكن مصابا، كانت لدي نزلة برد حادة".

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وفي الوقت نفسه، أشار بايدن إلى أن اللوم "يقع عليه وحده" بسبب أدائه السيئ في المناظرة.وردا على سؤال عما إذا كان قد راجع المناظرة قال بايدن: "لا..لا أعتقد أنني فعلت ذلك".يذكر أن أداء بايدن في المناظرة تسبب بحالة من الذعر والفوضي في معسكر الديمقراطيين، حيث صدرت دعوات له للانسحاب من السباق الرئاسي.ورغم اعتراف بايدن بفشله في هذه المناظرة، إلا أنه أكد بأنه "لن يتزحزح قيد أنملة" عن موقفه بشأن السباق الرئاسي، وأن "كل ما يحتاج إليه هو قسط أكبر من النوم والراحة".كما صرح بايدن يوم السبت الماضي، خلال حدث لجمع التبرعات لحملته الانتخابية في مدينة نيويورك، بأنه على ثقة تامة من قدرته على أداء مهامه كرئيس للبلاد.وجرت المناظرة الأولى بين بايدن وترامب يوم 27 يونيو الماضي، وستجري الجولة المقبلة في 10 سبتمبر، أي بعد ترشيح بايدن رسميا لانتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 5 نوفمبر المقبل.