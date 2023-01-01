باللبن والحلبة.. طريقة عمل المش الفلاحى



المش الفلاحى المش الفلاحى



المش الفلاحي أو الجبنة القديمة من الأطباق الشعبية المصرية التي تحظى بعشق الكثيرين، ويشتهر المش الفلاحي بأنه كلما زادت فترة تخزينه كلما كان طعمه مميزا..



طريقة عمل المش على طريقة الشيف سالى فؤاد..



المكونات:

جبنة قريش.

خميرة مش أو جبنة قديمة.

شطة قرون مجففة.

حلبة.

ورق لورا.

شرش (مصل) اللبن.

فلفل حار.

بابريكا.

ملح.

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طريقة تحضير المش الفلاحيأضف خميرة المش أو الجبنة القديمة في برطمان ثم يضاف الملح والحلبة وورق اللورا والشطة المجروشة والشطة الناعمة والبابريكا.أضف الشرش (مصل اللبن) حتى نصف البرطمان ويقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.اضف الجبنة القريش بعد تمليحها إلى البرطمان.لف الدنكار (مادة تمنع ديدان المش) بقطعة شاش وضفه لخليط المش.إحفظ في برطمان نظيف جاف لمدة تصل إلى شهرين قبل الاستخدام.طريقة عمل المش بالحلبة:المكونات:2 كوب مرتة (الجزء المترسب أثناء صناعة السمن البلدى).نصف كوب حلبة.كيلو جبنة قريش.ملح.ترمس.كيلو حليب.شطة.بابريكا.كركمطريقة التحضير:ضع المورته في إناء على النار حتى الذوبانثم أضف لها باقى المكونات.ضع الجبنة وأضف الملح واتركها يوما.إنقل الجبنة بعد ذلك إلى البرطمان مع باقى المكونات.طريقة عمل المش باللبن:المكوناتكيلو جبنة.نصف كيلو حليب.مورتة.كركم.بابريكا.شطة.