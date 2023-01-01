

بالفيديو- هكذا علق محمد رمضان على مفيد فوزي بعد تشبيهه له بـ "العجلاتي" بالفيديو- هكذا علق محمد رمضان على مفيد فوزي بعد تشبيهه له بـ "العجلاتي"

حل الإعلامي مفيد فوزي ضيفا على برنامج "العاصمة" من تقديم تامر عبد المنعم ويذاع عبر قناة "العاصمة".



وخلال حواره تحدث مفيد فوزي عن الممثل محمد رمضان ورأيه فيه قائلا: "أحب رمضان على المستوى الشخصي، أما على المستوى الفني أصبحت أحبه بعدما غير من نفسه كثيرا".



وتابع أن رمضان يستطيع تقديم أنماط كثيرة لأن الله أعطاه شيئا غربيا وهو أنه يشبه الـ 100 مليون مصري، فوجهه لا يحمل أي ملامح غربية وسمار بشرته يوحي بطمي النيل، مشيرا إلى أنه إذا كان لا يعلم أن محمد رمضان ممثلا فكان سيتصوره "عجلاتي" يعمل في أحد الشوارع.

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وفي مداخلة هاتفية رد رمضان على ما قاله فوزي عنه، ليؤكد إعجابه بكلامه وسعادته برأيه، واصفا "العجلاتي" بالشخص المحترم والرجل المكافح العظيم.واستكمل حديثه مشيرا إلى رضاه عن الإيرادات التي حصل عليها من أفلامه الأخيرة، خاصة فيلم "جواب اعتقال" فرغم أنه لم يحقق المركز الأول ولكنه حصل على إيرادات مرضية ومربحة للمنتج، ووصفها بالعملة الصعبة فهو حقق نجاح بفيلم ليس تجاريا أو به مشاهد ضرب وبلطجة أو حتى أغنية وراقصة.وأكد رمضان أن الممثل لا يجب أن تمر به السنوات وهو يخاطب فئة واحدة ويقدم دورا مكررا لا يرضيه أو يرضي طموحه، فهو يحب أن يجد جمهور مختلف يشاهده، مثلما حدث معه عندما طلبت عائلة الرئيس الراحل أنور السادات مشاهدة فيلمه "جواب اعتقال"، فالآن أصبح لديه شرائح مختلفة لم تشاهده أو تكون من جمهوره من قبل.اختتم فوزي الحديث بأن محمد رمضان له جمهور كبير يحبه ويذهب له سواء في المسرح أو السينما، وأن ظهوره أزعج بعض نجوم الحركة في مصر.يذكر أن محمد رمضان ينشغل هذه الأيام بتصوير فيلمه "الديزل" ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحا وتامر هجرس، و سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي، ومن إنتاج أحمد السبكي