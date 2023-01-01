بالفيديو.. هكذا استقبل خالد النبوى النجم «روبرت دى نيرو»

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بالفيديو.. هكذا استقبل خالد النبوى النجم «روبرت دى نيرو»

حرص الفنان خالد النبوي على استقبال الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، الذي وصل إلى القاهرة، لحضور فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر «النبوي»، مقطع فيديو له برفقة «دي نيرو»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يرحب فيه النجم الأمريكي بالشعب المصري.

يُذكر أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فى دورته التاسعة والثلاثين، وأعلنت إدارة المهرجان عن أسماء النجوم المصريين والعرب المدعوين والذي شمل عدد كبير من فناني الوطن العربي، ومن بينهم أحمد حلمي وزوجته منى زكي وغادة عادل وإياد نصار وباسل خياط وكارمن لابس وماجد الكدواني ومحمد فراج ونبيل عيسى ورانيا يوسف وآسر ياسين وريهام عبد الغفور ومحمود عبد المغني ومنذر رياحنة.

المصدر: الدستور

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