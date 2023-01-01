

بالفيديو- مُتهِمة سعد لمجرد بالاغتصاب تروي تفاصيل الواقعة: اعتدى عليّ عندما رفضت تقبيله بالفيديو- مُتهِمة سعد لمجرد بالاغتصاب تروي تفاصيل الواقعة: اعتدى عليّ عندما رفضت تقبيله

خرجت أخيرا الفتاة الفرنسية لورا بريول للعلن، مُتهمة الفنان المغربي سعد المجرد بالاغتصاب، لتروي تفاصيل الواقعة التي تؤكد حدوثها في 26 أكتوبر 2016.



وقالت الفتاة التي تبلغ 21 عاما في فيديو نشرته على موقع YouTube إن سعد لمجرد ضربها وعنفها عندما رفضت تقبيله مرة أخرى، وأنها منذ الحادث كانت ترفض الظهور في وسائل الإعلام لأنها كانت خائفة، خاصة بعدما تلقت الكثير من التهديدات من جمهور لمجرد.



وحكت بريول: "في تلك الليلة، كنت في باريس أحتفل بعيد ميلادي في حانة، وكان مغتصبي هناك، ودعاني إلى شرب الكحول، وحدث أن شرب حتى الثمالة، ودعاني إلى حانة أخرى، ووافقت على الذهاب معه، لكن ذلك لم يحدث، إذ اقترح أن نذهب إلى فندق صديقه"، حسب ما ورد في صحيفة "هسبريس" المغربية.

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وتابعت: "قبلت الذهاب إلى الفندق، كنا أربعة، أنا ومغتصبي وفتاة وشاب آخر. جلسنا نستمع ونشاهد الفيديوهات، واقترح علينا أن نذهب إلى غرفته بالفندق لاستكمال الحفلة".وأضافت: "حدث أن قبلني للمرة الأولى، وأراد أن يعيد ذلك للمرة الثانية، لكني رفضت. وفي هذه اللحظة ضربني، ولم أفهم ما حدث لي آنذاك، بعد أن كان كل شيء يمر بشكل جيد. رغبت بأن أدافع عن نفسي، لكنه استمر في ضربي".واستعرضت بريول في الفيديو صور ولقطات لآثار الضرب على جسدها، مؤكدة أنه انهال عليها بالضرب والتعنيف أثناء محاولتها جمع أغراضها من غرفته بالفندق.وفسرت: "أمسكني وألقاني على السرير بقوة ومزق ملابسي وعنفني من جديد. حاولت أن أقاوم، لكنه كان قوياً، ولم أكن قادرة على التنفس في تلك اللحظات".وأكدت بريول أنها تمكنت في النهاية من الهرب من الغرفة بعد مساعدة نزلاء الفندق لها، وذلك قبل أن تتصل بالشرطة التي أحاطت المكان وألقت القبض على لمجرد، كما أنها في نفس اليوم توجهت إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية الضرورية لتتقدم بشكوى رسمية ضد المطرب المغربي.وشددت بريول على أنها لم تتوجه لوسائل الإعلام، بل كان وراء نشر اسمها مدون معروف كان متواجدا في الحانة، وقالت إنها تلقت تهديدات بالقتل عبر هاتفها من قبل جمهور لمجرد في المغرب، لدرجة أن أقاربها وعائلتها تلقوا تهديدات مماثلة.واختتمت بريول الفيديو قائلة: "لن أقبل أي مال من أجل التراجع عن شكايتي، خصوصاً أني علمت بأنني لست الضحية الوحيدة، فهناك ضحايا كثيرات، وأنا في حاجة إلى الدعم لوضع هذا الشخص في السجن لأنه يستحق ذلك".من المعروف أن سعد لمجرد غادر سجن "فلوري" الفرنسي الخميس 13 إبريل، وتمّ وضعه تحت الإقامة الجبرية، ما بجعله يرتدي سوارا إلكترونيا، من أجل تتبّع تحركاته، وإلزامه بالمكوث في فرنسا.