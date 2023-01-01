بالفيديو : من الأسرع.. C63 من مرسيدس-AMG أم أودي RS7؟



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

نشر موقع Carwow الإنجليزي مؤخرا فيديو لسباق سحب بين سيارتين قويتين من ألمانيا، الأولى كانت سيارة C63 الجديدة من مرسيدس-AMG، المزودة بنظام دفع هجين قوته 680 حصان، والثانية أودي RS7 فئة Performance المزودة بمحرك من فئة V8 قوته 630 حصان، حيث أراد الموقع تحديد السيارة الأسرع على حلبة السباق بين هاذين الموديلين.

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتها من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: