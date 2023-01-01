بالفيديو : من الأسرع.. C63 من مرسيدس-AMG أم أودي RS7؟

نشر موقع Carwow الإنجليزي مؤخرا فيديو لسباق سحب بين سيارتين قويتين من ألمانيا، الأولى كانت سيارة C63 الجديدة من مرسيدس-AMG، المزودة بنظام دفع هجين قوته 680 حصان، والثانية أودي RS7 فئة Performance المزودة بمحرك من فئة V8 قوته 630 حصان، حيث أراد الموقع تحديد السيارة الأسرع على حلبة السباق بين هاذين الموديلين.2جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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