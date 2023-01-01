بالفيديو : من الأسرع.. A53 من مرسيدس-AMG أم أودي S3 أم BMW M135i أم فولكس فاجن جولف R؟

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمقارنة وسباق سحب بين 4 من السيارات الرياضية الألمانية، الأولى كانت A53 من مرسيدس-AMG، والثانية BMW M135i، والثالثة أودي S3، والرابعة فولكس فاجن جولف R، حيث نظم موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا السباق لمعرفة من السيارة الأسرع بين السيارات الألمانية الأربعة السابقة من فئة السيارات الرياضية.2جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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