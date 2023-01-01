آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

بالفيديو : من الأسرع.. A53 من مرسيدس-AMG أم أودي S3 أم BMW M135i أم فولكس فاجن جولف R؟

آخر الأخبارأخبار السيارات › بالفيديو : من الأسرع.. A53 من مرسيدس-AMG أم أودي S3 أم BMW M135i أم فولكس فاجن جولف R؟

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لمقارنة وسباق سحب بين 4 من السيارات الرياضية الألمانية، الأولى كانت A53 من مرسيدس-AMG، والثانية BMW M135i، والثالثة أودي S3، والرابعة فولكس فاجن جولف R، حيث نظم موقع Carwow المتخصص في السيارات هذا السباق لمعرفة من السيارة الأسرع بين السيارات الألمانية الأربعة السابقة من فئة السيارات الرياضية.

2
جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن موديلات السيارات الأربعة السابق ذكرهم وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.
- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.

- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.



شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو : من الأسرع.. A53 من مرسيدس-AMG أم أودي S3 أم BMW M135i أم فولكس فاجن جولف R؟

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22650

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام