بالفيديو : من الأسرع.. فيراري 458 أم أودي RS7؟

تعتبر فيراري وأودي من أفضل مصنعي السيارات الرياضية في العالم، لذلك أطلق موقع Carwow الإنجليزي فيديو لسباق سحب بين سيارتين من الشركتين السابق ذكرهما لمعرفة من الأفضل والأقوى بينهما، حيث تبين أن السيارة الأولى هي فيراري 458 المزودة بمحرك V8 بسعة 4500 سي سي، وهو بقوة 605 حصان وعزم 540 نيوتن متر، والسيارة الثانية هي أودي RS7 Performance، والمزودة أيضا بمحرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 630 حصان وعزم 850 نيوتن متر.2جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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