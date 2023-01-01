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بالفيديو : من الأسرع.. فيراري 458 أم أودي RS7؟

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تعتبر فيراري وأودي من أفضل مصنعي السيارات الرياضية في العالم، لذلك أطلق موقع Carwow الإنجليزي فيديو لسباق سحب بين سيارتين من الشركتين السابق ذكرهما لمعرفة من الأفضل والأقوى بينهما، حيث تبين أن السيارة الأولى هي فيراري 458 المزودة بمحرك V8 بسعة 4500 سي سي، وهو بقوة 605 حصان وعزم 540 نيوتن متر، والسيارة الثانية هي أودي RS7 Performance، والمزودة أيضا بمحرك V8 يتصل بشاحن توربيني مزدوج، وهو بسعة 4000 سي سي وبقوة 630 حصان وعزم 850 نيوتن متر.

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جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين من فيراري وأودي وأهم مميزاتهما، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:
- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.

- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.



شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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