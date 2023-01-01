بالفيديو : من أفضل سيارة كهربائية.. فولفو EX30 أم تسلا موديل 3؟

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تعتبر فولفو واحدة من أشهر مصنعي السيارات في العالم، لذلك قرر موقع CarGurus الإنجليزي تجربة سيارة فولفو EX30 الكهربائية ووضعها في مقارنة مع سيارة أخرى من نفس الفئة، وهي تسلا موديل 3 الكهربائية، وذلك لمعرفة من بينهما الأفضل في عام 2023.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هاذين الموديلين السابق ذكرهما وأهم مميزاتهما من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: