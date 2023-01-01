بالفيديو.. مقاتل من الجهاد الإسلامي يقنص جنديا إسرائيليا شرقي غزة

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قنص جنديا إسرائيليا

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من قنصها لجندي إسرائيلي من وحدة الهندسة، شرقي مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد مقاتلي "الجهاد الإسلامي" لعناصر في الجيش الإسرائيلي، وقنصهم لجندي كان واقفا وسقط على الأرض.

ويوم الأربعاء، أعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع لواء العامودي في كتائب "شهداء الأقصى"، قصفا تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأكدت السرايا "قصفها منطقة "كيسوفيم" برشقة صاروخية"، مضيفة: "قصفنا "سديروت" و"نيرعام" ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا".

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المصدر: RT

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