بالفيديو.. مقاتل من الجهاد الإسلامي يقنص جنديا إسرائيليا شرقي غزة

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من قنصها لجندي إسرائيلي من وحدة الهندسة، شرقي مدينة غزة.
وأظهر مقطع الفيديو عملية رصد مقاتلي "الجهاد الإسلامي" لعناصر في الجيش الإسرائيلي، وقنصهم لجندي كان واقفا وسقط على الأرض.
ويوم الأربعاء، أعلنت "سرايا القدس" أنها "بالاشتراك مع لواء العامودي في كتائب "شهداء الأقصى"، قصفا تموضعا لجنود وآليات العدو جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!