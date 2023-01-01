

بالفيديو- مالكة الشركة المنسوب لها أغنية "عندي ظروف" تكشف مفاجأة.. وتلجأ للقضاء بالفيديو- مالكة الشركة المنسوب لها أغنية "عندي ظروف" تكشف مفاجأة.. وتلجأ للقضاء

قالت المنتجة نجاة الشاذلي صاحبة شركة NG للإنتاج الفني، والتي وضع اسمها على الأغنية المصورة المثيرة للجدل "عندي ظروف" للمغنية شيما أحمد، أنها فوجئت بوجود اسم شركتها في بداية ونهاية الأغنية بدون علمها وأنها ليس لها علاقة بهذا المحتوى من قريب أو بعيد.



وأكدت نجاة الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع وائل الابراشي في برنامج "العاشرة مساء"، أنها أقامت بالفعل دعوى قضائية ضد صناع الأغنية لوضع اسم شركتها عليها، وهي لم تنتج الأغنية من الأساس وليس لها أي صلة بها، وأضافت أنها حتى الآن لم تتلق طلب حضور رسمي من النيابة ولكنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المغنية وشركة الإنتاج.



وتابعت أن هذه ليست المرة الاولي التي تقوم فيها المغنية شيما أحمد بمثل هذا الفعل، حيث اعتادت على ذلك، فهي أطلقت أغنية في السابق بعنوان "سونة" والتي تبرأ منها جميع صناعها أيضا فور صدورها.

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وتساءلت عن حقيقة شركة الإنتاج التي قدمت هذا المحتوى وتم نسبه لها، حيث أوضحت أن المغنية شيما أحمد لم تذكر اسم شركة الإنتاج خلال مداخلة هاتفية أجرتها عبر برنامج تلفزيوني ولم تنف حتى صلة شركتها NG، بتولي إنتاج أغنيتها المصورة.