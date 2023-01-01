

بالفيديو- شيرين اعترضت على هذه الجملة في "سابع جار" بالفيديو- شيرين اعترضت على هذه الجملة في "سابع جار"

قالت الممثلة شيرين إنها لم تعترض على لف خصرها في مشهد الحمام بمسلسل "سابع جار" وأنها اعتادت على ذلك منذ ان كانت في معهد الباليه، إذ كانت تضع لفائف البلاستيك حول أرجلها وخصرها أيضا أثناء التدريبات لتتخلص من الدهون الزائدة بالجسم.



وأوضحت شيرين خلال تواجدها ضيفه وأسرة مسلسل "سابع جار" على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على شاشة قناة CBC، أنها اعترضت فقط على جملة "من كثرة اللف جاءني البواسير" والتي قالتها لشقيقتها اثناء تواجدها في الحمام، ورفضت ذلك بشدة وقالت لهم مازحه اثناء التصوير "والله أنا سليمة وليس لدي ذلك المرض"، ولكنهم أصروا على أن أقولها وفي النهاية وافقت وأعجب الجمهور بالمشهد.



مسلسل "سابع جار" من تأليف هبة يسري، التي تشارك في الإخراج مع أيتن أمين ونادين خان، ومن بطولة دلال عبد العزيز، شيرين، هاني عادل، رحمة حسن، أسامة عباس، هيدي كرم، سارة عبد الرحمن، محمد علاء، دعاء حجازي، صفاء جلال وأحمد داش، وإنتاج The Producers.

قد يعجبك أيضا...

ويُعرض المسلسل من يوم السبت حتى الأربعاء من كل أسبوع على شاشة قناة CBC، في تمام الساعة السابعة مساءً، كما يُعرض على CBC دراما في تمام الساعة العاشرة مساءً.