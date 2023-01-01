

بالفيديو- سمية الخشاب: ريم البارودي كاذبة.. هكذا بدأت قصة حبي لأحمد سعد بالفيديو- سمية الخشاب: ريم البارودي كاذبة.. هكذا بدأت قصة حبي لأحمد سعد

قررت الممثلة سمية الخشاب الحديث عن بداية علاقتها بالمطرب أحمد سعد، والرد على تصريحات ريم البارودي بأنها كانت سببا في معرفة زوجها السابق بها.



وقالت سمية خلال حلولها ضيفة على الإعلامية سمر يسري في برنامج "أنا وأنا"، إنها انكرت علاقتها بأحمد سعد قبل زواجهما لأنهما كان في مرحلة التعارف، ووارد اختلافهما في هذه الفترة.



وتحدثت عن بداية قصة حبها لسعد، وقالت إنها تعرفت عليه وقت تحضير مسلسل "الحلال" وعندما سألت المنتج من سيقدم شارة العمل أجابها بأنه أحمد سعد وعبرت عن سعادتها باختياره لأنها تحب صوته.

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وأخبرها المنتج بتقديمها لأغنية ستكون من ألحان سعد ونالت إعجابها كثيرا، وعند تواجدها في الاستوديو لتسجيلها برفقة والدتها تحدثت إليه هاتفيا لكي تعلم متى سيحضر، وأخبرته بوجود والدتها معها وأنها تحب صوته كثيرا، بالإضافة إلى أن يومها كان يوافق 21 مارس عيد الأم فطلبت منه أن يعايدها.واستكملت حديثها بأنها فوجئت به بعد 5 دقائق متواجدا بالاستوديو ومعه أفضل باقة ورود لوالدتها، ومن هنا بدأت شرارة الحب بينهما.وأضافت سمية أنها كان تحرص على عدم التسرع لذلك اتخذت قرابة الـ 7 أشهر لدراسة شخصيته واتخاذ قرار الارتباط، وبعد الانتهاء من مسلسل "الحلال" بدأت أحاديثهما الهاتفية وقصة الحب.وأشارت الممثلة إلى أنها سألت سعد عن ارتباطه وأخبرها بأنه انفصل عن ريم البارودي، وأحضر لها وثيقة الطلاق وشاهدتها بنفسها لكي تطمئن.وتطرقت للحديث عن تصريحات ريم البارودي عن زواجها بأحمد سعد وقالت إنها كاذبة، وصرحت بأشياء لم تحدث منها أنها لم تكن صديقتها نهائيا.وصرحت سمية بأن ريم انفصلت عن سعد منذ فترة كبيرة قبل بداية علاقتها بالمطرب.وقالت إنها تركز حاليا مع زوجها وعائلتها لأنهم الأهم بالنسبة لها ولا تنشغل بالأحاديث الكاذبة للشهرة والتعاطف معي.وكانت الممثلة ريم البارودي صرحت منذ 6 أشهر خلال استضافتها في برنامج "صبايا الخير" مع ريهام سعيد بزواجها رسميا من أحمد سعد، وتم الانفصال بينهما بشكل رسمي، بالإضافة إلى أنها كانت سبب معرفته بسمية الخشاب.