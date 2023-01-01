

بالفيديو- روجينا تكشف عن عمرها الحقيقي... هذا الدور ندمت على رفضه بالفيديو- روجينا تكشف عن عمرها الحقيقي... هذا الدور ندمت على رفضه

على عكس الكثير من الفنانات، كشفت الممثلة روجينا عن عمرها الحقيقي دون تردد، كما فسرت معنى اسمها.



حلت روجينا ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وقبل حوارها معها تحدثت إلى الدمية الصغيرة "كارو" لتملأ استمارة خاصة للتعريف بها.



في البداية فسرت روجينا معنى اسمها ويعني "الملكة" في اللغة الإيطالية وينطق "ريجينا" ولكن مع تمصيره أصبح "روجينا" أما عمرها فهي تبلغ 44 عاما من مواليد 16 أبريل 1973.

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تذكرت أكثر مادة كانت تحبها في الدراسة وهي الفلسفة والمنطق، أما رياضتها المفضلة فكانت الكرة الطائرة ولكنها فشلت في ممارستها لقصر قامتها، وفي دراستها في المعهد العالي للفنون المسرحية كانت متفوقة والأولى على دفعتها.أما عن أول عمل لها كان مشاركتها في مسلسل "العائلة" وكانت وقتها لازالت تدرس في المعهد، وتقاضت أجرا وصل إلى 75 جنيها في الحلقة الواحدة، أما الدور الذي رفضته وندمت عليه فكان في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، والدور الذي تعتبره نقلة في حياتها دورها في مسلسل "مع سبق الإصرار" وأكثر ما تتمنى تحقيقه في عالم الفن هو الحصول على الأوسكار.