بالفيديو.. خناقة بين عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي بسبب العدوان علي غزة

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › بالفيديو.. خناقة بين عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي بسبب العدوان علي غزة

صورة الخبر: الصورة ملتقطة من الفيديو
الصورة ملتقطة من الفيديو

شهدت مراسم "يوم الذكرى" التي أقيمت في المقبرة العسكرية بأسدود وحضرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مواجهات بين المشاركين.

وخلال إلقاء بن غفير كلمته، أطلق بعض عائلات القتلى من الجيش الإسرائيلي صيحات الاستهجان وطلبوا من الوزير المغادرة، فاندلع عراك بالأيدي بين بعضهم وبين مناصري بن غفير، وامتد الإشكال إلى خارج المقبرة.

هذا وقام أحد مناصري بن غفير برمي ماء على مايكروفون موقع "واي نت" خلال مقابلة مع إحدى معارضيه.

https://twitter.com/i/status/1789942363344761064

https://twitter.com/i/status/1789937754937131061

https://twitter.com/i/status/1789945340558291426

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بالفيديو.. خناقة بين عائلات قتلى الجيش الإسرائيلي بسبب العدوان علي غزة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
36722

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم