بالفيديو : تجربة قيادة موديل 2024 من نيسان قشقاي

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2024 من سيارة نيسان قشقاي، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV وتتمتع بأداء قوي وكفاءة عالية.2جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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