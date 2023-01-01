بالفيديو : تجربة قيادة فولكس فاجن تيجوان 2025

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2025 من سيارة فولكس فاجن تيجوان، وهي سيارة شهيرة من فئة SUV، وينتمي هذا الموديل للجيل الثالث والجديد من تيجوان والذي بدأ إنتاجه خلال عام 2024 الحالي.جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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