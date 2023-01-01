بالفيديو : تجربة قيادة سيارة لامبورجيني ريفولتو الهجينة الخارقة

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لسيارة لامبورجيني ريفولتو، وهي سيارة رياضية خارقة حديثة بدأت الشركة في تصنيعها خلال عام 2023 الماضي، وهي مزودة بنظام دفع هجين يضم محرك بنزين V12 بسعة 6500 سي سي، بالإضافة لثلاة محركات كهربائية، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام الهجين 1001 حصان، وعزمه 807 نيوتن متر.2جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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