بالفيديو: تجربة قيادة تويوتا ياريس كروس 2024

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Auto Social الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2024 من سيارة تويوتا ياريس كروس، وهي سيارة حديثة من فئة SUV، وبدأ انتاجها في أغسطس 2020.2جدير بالذكر أن هذه القناة الإنجليزية على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.
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