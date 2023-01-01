بالفيديو : الكشف عن بوجاتي توربيون الخارقة الهجينة بقوة 1800 حصان

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صورة الخبر: بوجاتي توربيون
بوجاتي توربيون

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwowالإنجليزي، ظهرت مراجعة واستعراض تصميم ومميزات سيارة بوجاتي توربيون الخارقة الهجينة، والتي تعتبر بديلة لسيارة بوجاتي شيرون الخارقة، ويحمل هذا الموديل الجديد محرك V16، بالإضافة لثلاثة محركات كهربائية أخرى، وتصل القوة الكلية لهذا النظام الهجين إلى 1800 حصان.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل الخارق الجديد من بوجاتي الفرنسية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.

- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.

- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.

- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.
- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.

شاهد الفيديو:

المصدر: التوكيل

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