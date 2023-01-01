بالفيديو : الكشف عن الجيل الرابع الجديد من بنتلي كونتيننتال GT



بنتلي كونتيننتال GT بنتلي كونتيننتال GT

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Carwow الإنجليزي، ظهرت مراجعة وتقديم لموديل 2025 من سيارة بنتلي كونتيننتال GT، وهي سيارة فخمة شهيرة، وتم تقديم هذا الجيل الرابع الجديد بنفس قاعدة عجلات الجيل السابق، بالإضافة لتقديم نظام دفع هجين جديد مكون من محرك كهربائي ومحرك V8 بسعة 4000 سي سي ويتصل بشاحن توربيني مزدوج، وتبلغ القوة الكلية لهذا النظام الهجين 782 حصان و1000 نيوتن متر من عزم الدوران.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بنتلي وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

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- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: