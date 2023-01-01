

بالفيديو- إلهام شاهين تكشف عن واقعة احتراق شعرها بالكامل في هذا المسلسل بالفيديو- إلهام شاهين تكشف عن واقعة احتراق شعرها بالكامل في هذا المسلسل

تحدثت الممثلة إلهام شاهين عن بدايتها الفنية، ومحاولة إثباتها لذاتها في مجال الفن لحبها فيه، وقالت إنها تعرضت للكثير من المخاطر لإصرارها على تقديم المشاهد الصعبة، بدون الاستعانة بممثل بديل.



وروت إلهام أثناء استضافتها في برنامج "صالون أنوشكا" المذاع على قناة dmc أحد المواقف الصعبة التي تعرضت لها في ثاني أعمالها الفنية، مسلسل "أديب" مع الراحل نور الشريف، وكان المشهد يتضمن حرقها وتم الاتفاق على ارتدائها جلباب فلاحي مع غطاء للرأس يتم احتراقه من أسفل فقط حتى ينتهي المشهد.



واستكملت إلهام حديثها بأنه تم وضع غطاء الرأس في الجاز عن طريق الخطا بدلا من المياة، وبعد إشعال النار في طرف الجلباب وصلت لرأسها واحترق شعرها بالكامل وحلقته تماما واستعانت بشعر مستعار لمدة شهور.

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وأشارت إلى أن نورا حضرت معها هذا المشهد وانهارت بعدها، واشتبك الممثل على الغندور مع المخرج يحي العلمي بسبب ما حدث، بالإضافة إلى احتراق أحد الحاضرين بسبب محاولته إنقاذها.وانتهى الأمر بعد إطفاء عامل المطافي لها، خضعت للعلاج لعدة أشهر، مشيرة إلى أن كل ما تفعله في الفن بإرادتها لا تندم عليه، وتحزن لعدم تقدير الآخرين لهذه المهنة.