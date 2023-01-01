بالفيديو : أول ظهور لموديل ألبين A290 الكهربائي الجديد من رينو الفرنسية



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع Electrifying الإنجليزي، ظهرت سيارة ألبين A920 الكهربائية الجديدة لأول مرة، وهي بمثابة نسخة عالية الأداء وأكثر رياضية من سيارة رينو 5 E-Tech، والتي بدورها تعتبر إعادة إحياء لسيارة رينو 5 الشهيرة والتي توقف انتاجها في عام 1996.



جدير بالذكر أن شركة ألبين الفرنسيية للسيارات تعد بمثابة القسم الرياضي للسيارات عالية الأداء من سيارات رينو الفرنسية، والتي بدأت تقدم نسخ معدلة من سيارات شركة رينو تحت علامة ألبين التجارية بدءا من عام 2017.



واعتاد هذا الموقع الإنجليزي الذي نشر هذا الفيديو تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من ألبين الفرنسية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: