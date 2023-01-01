

بالفيديو- أبرز تصريحات أمير كرارة في "عيش الليلة" : لا أحد ينافس المطرب أحمد شيبة.. هؤلاء الفنانين من عائلتي بالفيديو- أبرز تصريحات أمير كرارة في "عيش الليلة" : لا أحد ينافس المطرب أحمد شيبة.. هؤلاء الفنانين من عائلتي

حل الممثل أمير كرارة ضيفا على برنامج "عيش الليلة" الذي يقدمه أشرف عبد الباقي، ويعرض على شاشة قناة DMC الفضائية.



ويستعرض FilFan.com، أبرز تصريحات أمير كرارة خلال الحلقة في النقاط التالية:



1- تخرجت في المعهد العالي للسياحة والفنادق ولكن لم أحضر يوما به، ولم أعمل بالمجال نهائيا.

2- بدأت مشواري الفني بتقديم بعض الإعلانات الدعائية، ومع الوقت اسند إلي بعض الأدوار الصغيرة.

3- أحب التمثيل منذ صغري، وانتمي لعائلة فنية، جدي من الوالدة هو محمود شكوكو، وعبد الله إسماعيل هو زوج عمتي، وطارق النهاري ابن عمة والدي.

4- لم أكن ناجحا في الدراسة ولا أحبها، وقضيت 7 سنوات في المرحلة الثانوية.

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5- كنت Hهرب من المدرسة مع أصدقائي ونجلس على مقهي "كتكوت" بروكسي.6- كنت ألعب كرة الطائرة وانا في عمر 12 سنة ووصلت إلي ان أصبحت كابتن منتخب مصر، وآخر بطولة لعبت بها كانت كأس العالم في جاكرتا وحصلت على مكافأة قدرها 300 جنيه، ولذلك اعتزلت في عمر 25 لأني وجدتها لا تناسبني كمهنة فضلا عن أنها مصدر رزق ضعيف.7- كانت لي قصص غرامية كثيرة داخل النادي في مرحلة المراهقة، واتنافس مع أصدقائي على ذلك.8- تم رفضي من المدرسة أكثر من مرة، ووقتها استعنت بصديقي الذي يكبرني في العمر وتخرج قبل مني، ليمثل دور خالي أمام الناظر حتي لا تعرف عائلتي بما حدث.9- لا أحد يستطيع ان ينافس المطرب الشعبي أحمد شيبة، مع احترامي لجميع المطربين الآخرين.10- أغنية "أه لو لعبت يازهر" بالنسبة لي من أفضل الأغنيات التي قدمت في الـ10 سنوات الماضية.11- أول مصروف حصلت عليه من عائلتي كان 25 قرشا، وكنت اشتري به بسكوت "بيمبو" ورغيف حواوشي.