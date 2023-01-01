بالفيديو : آي كار 03.. هذه ليست سيارة من شركة أبل الشهيرة



آي كار 03 آي كار 03

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرتها قناة Wheels Boy الإنجليزية على يوتيوب، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2024 من سيارة آي كار 03 (iCar 03)، وهي ليست سيارة من شركة أبل المصنعة للهواتف والأجهزة اللوحية، بل هي سيارة كهربائية صينية من فئة SUV، والتي يتم تقديمها تحت علامة آي كار التجارية، وهي شركة صينية تابعة لشركة شيري للسيارات.



جدير بالذكر أن هذه القناة على يوتيوب تقدم مراجعات جيدة للسيارات الصينية من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.



ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من شركة آي كار الصينية وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:

قد يعجبك أيضا...

- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: