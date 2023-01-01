

بالفيديو.. «خالد منصور وشادى ألفونس» يسخران من الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022 بالفيديو.. «خالد منصور وشادى ألفونس» يسخران من الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022

سخر الثنائي خالد منصور وشادي ألفونس، من الأغنية الرسمية لكأس العالم قطر 2022، في الحلقة الثانية من برنامج «SNL بالعربي»، المُذاع عبر فضائية «ON E»، واستبدالها بأغنية: «معانا ريال»، لـ"أنور وجدى وفيروز".



وأعلن القائمون على البرنامج تنويها نص على: «هذا البرنامج كوميدي ساخر هدفه الأول والأخير هو أن نضحك.. نؤكد جزيل احترامنا لكل المشاهير الواردة أسماؤهم في البرنامج.. هدفنا ليس التقليل من شخوصكم وإنما السخرية من أخباركم وتناولنا لأخباركم بشكل ساخر هو دليل على وصولكم لمكانة تستحق الاهتمام والمتابعة لذا نقدم خالص الاحترام لما وصلتم إليه من مكانة ولتقبلكم حس الدعابة».