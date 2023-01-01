

بالصور والفيديو- شيرين رضا تجسد "السيدة مريم" في كليب "موسم صيد الغزلان" بالصور والفيديو- شيرين رضا تجسد "السيدة مريم" في كليب "موسم صيد الغزلان"

طريقة جديدة للترويج والدعاية للروايات والقصص الناجحة.



اعتدنا أن نرى رواية يتم تحويلها إلى فيلم أو مسلسل، ولكن إلى أغنية وفيديو كليب!



هذا ما حدث مع رواية "موسم صيد الغزلان" للكاتب أحمد مراد، التي تحولت إلى أغنية لفريق "مسار إجباري" وهاني الدقاق.

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المفاجأة هي مشاركة الممثلة شيرين رضا لتظهر في الفيديو كليب، ويبدو أنها تجسد شخصية السيدة مريم العذراء فظهرت ترتدي الملابس التي عرفت بها رسومات السيدة مريم في الكنائس المختلفة.الأغنية من كلمات آمار مصطفى وألحان هاني الدقاق ومحمد الفرا، ومن إخراج أحمد رشيد.رواية "موسم صيد الغزلان" هي العمل الروائي السادس لأحمد مراد، وصدرت عن دار الشروق للنشر والتوزيع.