بالصور- ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تدعمان منة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد

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صورة الخبر: بالصور- ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تدعمان منة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد
بالصور- ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تدعمان منة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد

تربط الإعلامية بوسي شلبي علاقة صداقة بالممثلة ميرفت أمين وابنتها منة حسين فهمي، فهي حريصه على التواجد معهما في كل المناسبات.

تشارك الإعلامية الشهيرة جمهورها بصور وفيديوهات من كل حدث تحضره، وآخر ما نشرته كان مشاركتها لمنة حسين فهمي في افتتاح محلها الجديد لبيع الملابس.

ونشرت صورا لها مع منة ومع الحضور وكان أبرزهم الممثلة دلال عبد العزيز والمطربة غادة رجب بالإضافة إلى ميرفت أمين.

المصدر: في الفن

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